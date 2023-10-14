Ankara'da sivil toplum kuruluşlarından Filistin'e destek mitingi

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe tepki gösteren birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve dernek temsilcileri, Ankara’da düzenledikleri ‘Filistin’e Destek Siyonizme Lanet’ mitinginde bir araya geldi.

Çeşitli sivil toplum kuruşu ile dernek temsilcileri Çankaya’da yer alan Anıtpark’ta bir araya gelerek İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği askeri saldırıya tepki gösterdi. ‘Filistin’e Destek Siyonizme Lanet’ isimli mitingde bir araya gelen yüzlerce kişi, masum halka yönelik zulmün son bulması gerektiğini haykırdı.

“Barış şehri Kudüs 75 yıldır mahzun”

Programda konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ”Tarih en büyük zorbalıklardan birisini yaşıyor ve şahit oluyoruz. Gazze gözlerimizin önünde katlediliyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreklerimizi dağlıyor. Sadece bugün değil, 75 yıldır bitmeyen katliam devam ediyor. Barış şehri Kudüs 75 yıldır mahzun. 16 yıldır boykot altında açık hapishaneye dönüştürülen Gazze’de 2 buçuk milyon insan yaşama ve haysiyet mücadelesi veriyor. Filistin’de yıkılmayan, bu zorluklara rağmen ayakta kalan bir direniş var. O iman 75 yıldır tarihin en şanlı en uzun kahramanlık destanını yazıyor. Barış ve huzurun tek yolu, işgalin sona ermesi, işgalcilerin defolup gitmesidir. Filistin halkının soykırıma karşı kendini savunma hakkı sorgulanamaz. Bu mücadele evini, yurdunu, namusunu, ailesini, kutsalını koruma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

“Canımız yandığı ve içimiz kan ağladığı için meydanlardayız”

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ise “Bugün Filistin, Gazze, mukaddes şehir Kudüs, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve insanlık için buradayız. Canımız yandığı ve içimiz kan ağladığı için meydanlardayız. Filistin’de yaşanan soykırıma seyirci kalmamak için buradayız. Bugün Filistin’de ekmek, su, elektrik, ilaç, hata nefes alacak hava yok. Filistin’de bombalar, silahlar, işgal, soğuk, ölüm, kan ve gözyaşı var. Biz bütün bunlara karşı sessiz duramazdık. Terör devleti İsrail’e lanet olsun demek, soykırıma hayır demek için buralardayız. Gazze’de sadece Filistinliler değil, insanlık ölüyor. Adaletli bir barışın koşulları oluşmadan, Filistin’e yönelik ambargo kalkmadan, katliamlar durmadan, insanlığın haysiyeti ve vicdanı kanlar içerisinde yatmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.