Ankara'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi hastanelik oldu
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Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi’nde işe gitmek üzere yola çıkan Şevket K. ve Mehmet Y.’ye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Derin ısırıklar sebebiyle yaralanan Mehmet Y. ile Şevket K., köpeklerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.