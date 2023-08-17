Ankara'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantanın içinde yumurta kolisi ve giysi olduğu belirlendi.

Ankara'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Ankara’da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantanın içinde yumurta kolisi ve giysi olduğu belirlendi.

Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi’nde kaldırıma bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra bomba imha ekibi şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinde yumurta kolisi ve giysi olduğu belirlendi.