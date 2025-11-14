Ankara'da Suriye konusunda Kurumlararası Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın başkanlığında Suriye konusunda Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın başkanlığında Suriye konusunda Dışişleri Bakanlığı’nda 10’uncusu düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı’nda, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmalar ele alındı.

