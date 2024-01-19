Ankara'da taksiciler taksimetre ücretlerini güncellemek için uzun sıralar oluşturdu

Ankara’da taksi ücret tarifelerine zam yapılması kararının ardından taksiciler, taksimetre ücretlerini güncellemek için uzun sıralar oluşturdu.

Ankara’da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. İndi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi. Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Taksimetre ücretlerine gelen zammın mutlu etmesi için önce müşterinin mutlu olması gerektiğini belirten taksici Yusuf Çelik, “Aslında zammın bizi mutlu etmesi için önce vatandaşımızın mutlu olması gerekiyor ki biz de mutlu olalım. Yani iki tarafın mutlu olması gerekiyor. Bence müşteri kaybını her zamda olduğu gibi etkileyecek. Bizi birazcık geri atacak ama illaki halkımız alışacak. Ankara’da yaklaşık ortalama 8 bine yakın araç var ve bu taksimetre ayarını yapan 3 tane firma var. Ama en kalabalığı burası. Buraya geldiğimiz zaman ortalama bir ile iki saat arası sıra bekliyoruz. İki saat sonra işimize, gücümüze bakıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Bizi de anlayın yani mazotla ya da gaz, benzinle çalışan araçlarımız var. Araçlarımızda çalışan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onların da kendini alması gereken bir payları var. Eski tarife bunu pek karşılamıyordu, idare ediyorlardı. Yani bizlik pek sorun olmasa da onlar için önemli bir konu” dedi.