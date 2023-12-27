Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri bir yılda 103 bin denetim gerçekleştirdi

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, bu yıl gıda işletmelerine yönelik yaklaşık 103 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, denetimlerin yılbaşı akşamına kadar devam edeceğini söyledi.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşık 320 kişilik ekiple yıl boyunca sürdürdüğü denetimlerine yeni yıla sayılı günler kala devam ediyor. Bu çerçevede bir zincir markette yapılan denetimlerde et, süt, yumurta, alkollü ve alkolsüz içecekler başta olmak üzere birçok üründen incelenmek üzere numuneler alındı. Yapılan denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, “Bakanlığımız tarafından yıl boyunca devam eden gıda denetimlerinin yeni yılın yaklaşması sebebi ile belli sektörlerde sıklığını arttırdık. Özellikle alkollü, alkolsüz içeceklerde, kuruyemiş, et ve süt ürünleri grubunda daha fazla bir tüketim oluyor. Hem bu ürünlerin satış noktalarında hem toplu tüketim yerlerinde yoğunlaştırılmış denetimleri 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler yılbaşı akşamına kadar devam edecek. Özellikle denetimlerde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları, fiziki şartları, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere gıda mevzuatı çerçevesinde denetçilerimiz değerlendirmeler yapıyorlar. Ürünün içeriğini kontrol etmek amacıyla da ürünlerden numuneler aldık” dedi.

“İşletmelere 30.6 milyon lira para cezası uygulandı"

Ankara’da 30 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Korkmaz, “2023 yılı geneline baktığımız zaman 103 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimlerde 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit ettik. Bu uygunsuzluklar; numune, iş yerlerinin temizlik şartları, çalışanların hijyen belgesinin olmaması, etiket uygunsuzluğu gibi uygunsuzluklardı. 3 bin 750 civarında üründen numune aldık. Bunlar Bakanlığımızın yetkili laboratuvarlarında analiz edildi. Yapılan analiz sonuçlarında ilimizde 320 civarında uygunsuzluk tespit edildi. İlimizde işletmelere 30.6 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 33 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu" şeklinde konuştu.