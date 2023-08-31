Ankara'da TIR tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü Mustafa Saatçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da TIR tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti
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Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü Mustafa Saatçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Sincan ilçesi Polatlar Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa Saatçi kontrolündeki 42 KR 600 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Devrilen TIR’ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saatçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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