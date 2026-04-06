Ankara'da tıra çarpan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ağır yaralı

Ankara'da, seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu taklalar attığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Alacaatlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, hayvan yüklü tıra arkadan çarpması sonucu defalarca takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

