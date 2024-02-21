Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırma ile satışa çıkıyor

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da Ankaray, metro ve otobüslerde 2021 ile 2022 yıllarında unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırma ile satışa sunacak.

EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında unutulan ve saklama süresi dolan eşyaların bu yıl da satışını gerçekleştirecek. Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde 2021 ile 2022 yıllarında unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Çantalar, cüzdanlar, kitaplar ve elektronik cihazlar gibi birçok farklı eşyayı vatandaşlar uygun fiyatlarla alma imkanı bulacak. Açık artırma, 25 Şubat tarihinde saat 14.00’te Atatürk Kapalı Spor ve Salonu’nda gerçekleştirilecek.

1 yıl muhafaza edilen kayıp eşyalar yeni sahiplerini bulacak

1 yıl boyunca muhafaza edilen çantadan cüzdana, kıyafetten şemsiyeye, gözlükten kol saatine, tesbihten kitaba, elektronik cihazlardan bisiklete, ziynet eşyasından ayakkabıya kadar birçok farklı eşya, yapılacak açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Satışı gerçekleştirilecek eşyalardan elde edilen kazanç, EGO Genel Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilecek.