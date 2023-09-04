Ankara'da toplu tüketim yerlerine gıda denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelindeki toplu tüketim yerleri denetlendi, uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

Bu çerçevede 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi istenildi.

Ankara’da toplu tüketim yerleri denetlendi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz eşliğinde gıda kontrol görevlilerince il genelinde toplu tüketim yerlerine gıda denetimi gerçekleştirildi. Bir işletmeye son kullanma tarihi geçmiş ürünleri barındırması nedeniyle 9 bin 211 lira idari para cezası uygulandı. Hijyen açısından eksikliği bulunan işletmeye eksikliklerini gidermesi için 15 gün süre verildi.

Denetimin ardından yaptığı açıklamada 300’e yakın gıda kontrol görevlilerince inceleme yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, gıda denetimlerinin yıl boyunca sürdüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ankara’da şimdiye kadar 66 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 250 civarında gıda numunesi alındı. Gıda laboratuvarında yapılan analizler sonucu bu numunelerden yaklaşık 130’u olumsuz çıktı. Gerek tespit ettiğimiz eksiklik gerekse de olumsuz çıkan gıda numunesi sonuçlarına ilişkin Ankara’da 434 işletmeye yaklaşık 18 milyon idari para cezası uygulandı. Ayrıca halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle 29 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."

Korkmaz, tüketicilere işletmelerde gördükleri eksiklikleri Tarım ve Orman Bakanlığı ALO 174 Gıda Hattı ile il ve ilçe müdürlüklerine iletmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, gıda denetimlerinin yoğun şekilde süreceğini kaydetti.

“Herkesten özür diliyoruz, dikkat edeceğiz”

Firma sahibi İbrahim Güler ise Ankara özelinde üç farklı şubeleri bulunduğunu, en kaliteli ürünlerle denetimlere uygun şekilde çalıştıklarını savunarak, “Ufak tefek bazı sorunlarımız çıkıyor, bu konu hakkında da gerekli şartları sağlıyoruz. Bundan sonra daha dikkatli ve duyarlı olacağımızı iletiyoruz. 15 güne kalmadan bütün eksikliklerimizi gidereceğimizi herkese söylüyoruz. Yoğun bir firma olduğumuz için gözümüzden kaçabiliyor. Bu konu hakkında herkesten özür diliyoruz. Bunlara dikkat edeceğiz” diye konuştu.