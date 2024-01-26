Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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EditörEditör
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Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ayaş Caddesi’nde 06 DFJ 959 plakalı motosiklet ile 06 DFJ 665 plakalı panelvan aracın karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki bir yolcu da ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri panelvan sürücüsünü gözaltına alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.