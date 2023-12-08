Ankara'da trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yangın çıktı. Yanan araç söndürülürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı: 2 yaralı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yangın çıktı. Yanan araç söndürülürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Doğukent Caddesi’nde 06 BHZ 155 ve 06 DD 9039 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinde ise yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü verildi.