Ankara'da üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Samsun Yolu üzerinde Elmadağ mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.