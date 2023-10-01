Ankara'da unutulan şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı

Ankara’da elektrik kutusunun altında unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtinde bir elektrik kutusunun altında unutulan çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. İçişleri Bakanlığı’na teröristlerce gerçekleştirilen saldırının ardından Kızılay ve çevresinde bulunan şüpheli paketler kontrollü şekilde patlatıldı. Unutulan çantanın içerisinde kitap ve çeşitli kişisel bakım ürünleri çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin olarak, “Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.