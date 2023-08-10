Ankara'da üst geçit asansöründe korkutan yangın

Ankara’da bir üst geçit asansöründe çıkan yangın korkuttu.

Olay, Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi 1450/1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçit asansörü yanmaya başladı. Üst geçit yanında kurulan pazar yerindeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, pazarcı esnafının müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Muhammed Bora adlı vatandaş, yangının bir anda çıktığını belirterek, “Yangın sonrası etrafı çok büyük bir duman kapladı. Yangın hızla yayılıyor ve siyah dumanlar da peşinden geliyordu. Elektrik kesintisi ya da bir kaçak olduğu için yangın hızlı bir şekilde büyüdü. İnsanlar kendi çabalarıyla söndürdüler” dedi.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.