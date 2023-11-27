Ankara'da vatandaşlar bozuk yola tepki gösterdi

Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi sakinleri, ana yolun bozukluğu nedeniyle tepki gösterdi.

Ankara'da vatandaşlar bozuk yola tepki gösterdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi sakinleri, ana yolun bozukluğu nedeniyle tepki gösterdi.

Yuva Mahallesi’ndeki yol bozukluğu, vatandaşlarca şikayet konusu oldu. İddialara göre, Kahramankazan’a giden yol 9 ay önce yapılırken, yapımdaki hatalar nedeniyle asfalt eridi ve çukurlar oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

CİMER’e konuyu ileten vatandaşlar, ilgili belediye tarafından ’yolun bu asfalt sezonunda yapılamayacağı’ cevabını aldı.

Vatandaşlar konuyu daha üst mercilere taşımak için çalışma başlattı.