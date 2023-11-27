Ankara'da vatandaşlar bozuk yola tepki gösterdi
Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi sakinleri, ana yolun bozukluğu nedeniyle tepki gösterdi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yuva Mahallesi sakinleri, ana yolun bozukluğu nedeniyle tepki gösterdi.
Yuva Mahallesi’ndeki yol bozukluğu, vatandaşlarca şikayet konusu oldu. İddialara göre, Kahramankazan’a giden yol 9 ay önce yapılırken, yapımdaki hatalar nedeniyle asfalt eridi ve çukurlar oluştu.
CİMER’e konuyu ileten vatandaşlar, ilgili belediye tarafından ’yolun bu asfalt sezonunda yapılamayacağı’ cevabını aldı.
Vatandaşlar konuyu daha üst mercilere taşımak için çalışma başlattı.