Ankara'da vatandaşlar caddelerde oluşan sulara oltalarını salladı

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

Ankara'da vatandaşlar caddelerde oluşan sulara oltalarını salladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara’da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası vatandaşlar sokaklarda oluşan su birikintilerine oltalarını sallayarak eğlendi.

Bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Ankara’da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durumu eğlenceye çeviren vatandaşlar ise oltalarını yollara atarak yağmurun tadını çıkardı.