Ankara'da vatandaşların meteor yağmuru heyecanı

TAKİP ET

Ankara’da vatandaşlar Perseid meteor yağmurunu gözlemledi.

Perseid meteor yağmurun çıplak gözle gözlemlenebildiği bu gece vatandaşlar bu görsel şöleni izlemek için uygun yerlere akın etti. Başkent Ankara’da şehir ışıklarından uzak yerler ise bugün uğrak noktalar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar ise bu astronomik olayı gözlemleyebilmek için Ankara Üniversitesi Kreiken Gözlemevi’ne geldi. Burada görevliler tarafından gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. Görevliler ile birlikte vatandaşlar teleskop ile gökyüzünü inceledi ve görevliler sunum yaptı.

Rasathaneye bu olayı gözlemlemek için gelen Çiğdem Demir, “Bugün meteor yağmurunu izlemeye geldik. Böyle bir yer olduğunu da yeni öğrendik. Böyle bir imkan olduğunu öğrenince hemen koşup geldik. İnşallah güzel bir gün geçiririz. Biraz gördüm az önce. Çok kalabalık burası. Daha önce böyle bir şeyi izlemek nasip olmadı hep kaçırmıştım öncesinde. Güzel bir an. İnsan kendini kaptırıyor. Uzaya ve yıldızlara baktığınız zaman ne kadar küçük olduğunuzu hissediyorsunuz. Hem insanlar ve şehirden uzak olmakta ekstra keyif verici. O yüzden böyle anlar insanların huzurlu olduğu anlardır” ifadelerini kullandı.

Çocuklarda bu ana tanıklık etmek için Rasathane geldi. Rasathaneye meteor yağmurunu izlemek için gelen 9 yaşındaki Mehmet Çağan Kemaloğlu ve arkadaşı, “Heyecanlı oluyorum. Her an bir meteor kayacak mı diye gökyüzünü gözlerimle tarıyorum. Bugün birkaç tane gördük. Kuyruklu yıldızlar, takım yıldızları atmosfere giren şeylere de bakıyoruz. Bir an kayacak ve üstümüzden geçecek diye bekliyoruz. Bugün heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Gözlemevi meteor yağmurunu gözlemlemek için İstanbul’dan gelen Hasan Bayrak, “Bu anı yaşayabilmek için İstanbul’dan geldik. Arkadaşlarım ile beraber geldik. Daha önce böyle bir an yaşamamıştık. Şu an heyecanlıyız ilk defa böyle bir şey göreceğiz. Az önce bir tane gördük sanırım kırmızı beyaz yanıp sönüyordu. Hep beraber arkadaşlarımız ile eğlenmeye geldik" ifadelerine yer verdi.