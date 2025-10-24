Ankara'da yaban geyiği sürüsü kamerada
Ankara'nın Güdül ilçesinde sürü halindeki yaban geyikleri, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Güdül ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Damlamca mevkiinde geyik sürüsü görüntülendi. Boş arazide sürü halinde dolaşan yaban geyiklerini fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde sürü halindeki geyiklerin arazide gezindiği anlar yer aldı.