Ankara'da yağış sonrası su dolan dairenin duvarı yıkılarak kullanılmaz hale geldi

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir dairenin duvarı yıkılarak, kullanılmaz hale geldi.

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak’ta bulunan bir binayı su bastı. Binanın içine dolan su bir dairenin iç ve dış duvarlarını yıktı. Duvarı yıkılan bina ve yan binalarda da maddi hasar meydana geldi. Günün ağarmasıyla hasarın bilançosu ortaya çıktı. Su basan dairede maddi hasar meydana gelirken, kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları ise devam ediyor.