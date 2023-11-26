Ankara'da yağışın ardından mahalleyi su bastı

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Belçarşak Mahallesinde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi.

Ankara'da yağışın ardından mahalleyi su bastı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Belçarşak Mahallesinde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Belçarşak Mahallesinde öğle saatlerinde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. Yağışın ardından oluşan sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin ardından mahallede vatandaşların ulaşımda zorluk yaşadığı öğrenilirken aynı yerde iki ay önce de sel yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman