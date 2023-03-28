Ankara'da yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’te etkisini artıran yağmur yağışı sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur yağışı trafik kazalarına ve taşkınlara da neden olurken, kentin yüksek kesimlerinde ise sis oluştu.

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetli yağan yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken sular sürücülerin ve yayaların tehlikeli anlar yaşamasına neden olurken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi. Yağış, taşkınlar sebebiyle bozulan asfalttan sökülen parçaların yolları tıkamasına da sebep olurken, şehrin yüksek yerlerinde beliren sis ise görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.