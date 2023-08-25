Ankara'da yaklaşık 1 milyon lira değerinde etil alkol ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 308 bidon etil alkol ele geçirildi.

Ankara'da yaklaşık 1 milyon lira değerinde etil alkol ele geçirildi
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Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 308 bidon etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen çalışmalarda, merdiven altı tabir edilen yöntemlerle üretilen etil alkol ve alkol yapımında kullanılan aroma/kit satışı yaptığı belirlenen şahısların bilgilerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Perşembe günü ekipler tarafından Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 2 iş yerine düzenlenen baskın sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 147 bin lira olan, 308 bidon içerisinde bin 540 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgisi olan şüpheli 4 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı