Ankara'da yanan ormanlık alan küle döndü

Ankara’da bir ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın ağaçların bir kısmının küle dönmesine sebep oldu.

Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ağaçların bir kısmı yandı.