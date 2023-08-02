Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırdı

Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti.

Ankara'da yaşlı kadına köpek saldırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek, yaşlı bir kadına saldırdı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadına yardım etmeyen köpek sahipleri dikkat çekti.

Olay, Etimesgut ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisinde yürüyen E.Ş. isimli yaşlı kadına sahibinin elinden kurtulan bir köpek saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen ye yaralanan kanser hastası E.Ş. hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken, saldırı anında köpek sahiplerinin yaşlı kadına yardım etmeyişi gözlerden kaçmadı.