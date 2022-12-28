Ankara'da yerel kıyafetli eli sopalı Afrikalı görenleri korkuttu

Ankara’da soğuk havaya rağmen Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi’nde meydana geldi. Bir elinde bıçak, diğer elinde demir sopayla Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokağa çıkan bir kişi, hareketleri ile mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre bir anda sinirlenip evdeki kardeşini yaralayan şahıs, daha sonra yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokaktaki vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu”

Mahalle sakinlerinden Necati Taşkıran, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sokaktaki gürültüden dolayı balkona çıktığını belirterek, “Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Bir elinde bıçak, bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Aynı şekilde polislerin de üzerine yürüdü. O ara polislerden biri silahını çekti. O da elindekileri bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşine de makas vurmuş sanırım. Birkaç yerinde kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri kardeşine müdahalede bulundu" dedi.

Şahsın Somalili olduğu öğrenildi.