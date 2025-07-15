Ankara'da yılkı atları kameralara yakalandı
Ankara'da dağlık bölgelerdeki yılkı atları köylülerin kamerasına yansıdı.
Ankara’da dağlık bölgelerdeki yılkı atları köylülerin kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray ve Karaşar Mahallesi’ndeki dağlık alanlarda dolaşan yılkı atları köylülerin kameralarına yakalandı. Grup halinde dolaşan atlar, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımında dağ yamaçlarında görülüyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde atların koştuğu, su içtiği ve yem aradığı anlar yer aldı. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için yılkı atları, bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor. Bölge halkı, yılkı atlarının önemli olduğunu belirterek koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.