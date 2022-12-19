Ankara'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ankara'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Editör
EditörEditör
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Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti. Şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları sise büründü.

Ankara'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Ankara'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü