Ankara'da yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç otoparka girdi: 1 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç bir binanın otoparkında girdi. Kazada sürücü yaralandı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yokuş aşağı ilerlerken duramayan araç bir binanın otoparkında girdi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esertepe Mahallesi’nde yokuş aşağı seyir halinde olan araç duramayarak yolun bitiminde olan bir binanın otoparkına girdi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.