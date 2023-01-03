Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Ankara’nın Kalecik ilçesinde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlı Çandır mevkiinde 06 DT 5502 plakalı yolcu otobüsü, gizli buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kaza esnasında otobüste bulunan 15 yolcudan 6’sı hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastanelere sevk edilirken, yolcu otobüsü ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.