Ankara'daki baklavacılarda bayram öncesi metrelerce kuyruk oluştu

Ankara’da Ramazan Bayramı’na saatler kala baklavacılarda hareketlilik başladı. Ankaralılar baklavacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan Bayramı hazırlıklarına başlayan vatandaşlar baklavacıların yolunu tuttu. Ankara’da bir baklavacıda gün boyu tüm ürünlerin yarı fiyatına olduğunu duyan vatandaşlar, baklavacının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Tatlının peşinden geziyoruz”

Yarı fiyatına satılan baklava için Bağlum’dan geldiğini dile getiren İbrahim Doğan, “Yarım saattir sırada bekliyorum. Dün daha fazla beklemiştim. Bugün herhalde daha fazla bekleyeceğim. 2 buçuk saat olacak. Birçok yerden baklava aldım. Ama buranın baklavası ucuz, kaliteli ve iyi. Eş dost için 7 buçuk kilo baklava alacağım. Onun için karttan para çektim. Millet uzun kuyruk için nerelerden gelmiş? Yani tatlının peşinden geziyoruz, tatlı bizim peşimizden gezmiyor” dedi.

“İnsanımızı baklavaya doyuruyoruz”

Daha uygun fiyata vatandaşların istedikleri şekilde baklava sattıklarını belirten işletme sahibi Uğur Aslan, “Normalde yarım kilo alan bir kilo alıyor veya iki kilo alan şimdi üç kilo alıyor. Yani biz insanımızı baklavaya doyuruyoruz. Üretim gücümüz çok yüksek. Maliyetine satış yaparak, kar marjını düşürerek, gerçek şekerden elde ederek üretmeye çalışıyoruz ve halka yönlendirmeye çalışıyoruz. Sürümden kazanıyoruz. Normalde iki tepsi baklava satacağımıza 100 tepsi satıyoruz. Aynı kazancı sağlıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

“Çocuklar istediği için kuyruğa girdim”

Hayatı boyunca hiç kuyruğa girmediğini, baklavalar yarı fiyatına satıldığı için ilk defa sıraya girdiğini ifade eden Elif Yağmur, “Baklavayı çok severim ama şimdi kuyruğa girmek zorunda kaldık. Çocuklar istediği için kuyruğa girdim, kendim için değil. Gelen misafire ikram edeceğim, tabii bunun yanında baklava da olacak illaki. Baklavacının şubesi olsa bu kadar kalabalık olmazdı” şeklinde konuştu.

“Biz yesek de olur yemesek de olur”

Baklava fiyatları uygun olduğu için Abidinpaşa’dan geldiğini ve 1 saat beklediğini aktaran Satılmış Bulduk, “2 kilo baklava alacağım. Çocuklar, torunlar için alacağım. Gariban ne yapar, sıra bekler. Gelen misafirlere ikram etmek için baklava alıyorum. Biz yesek de olur yemesek de olur. Bu şeker bayramı, muhakkak tatlı olacak” ifadelerini kullandı.