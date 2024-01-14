Ankara'daki fabrikada çıkan yangın kontrol atlına alındı

Ankara’da elektronik yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektronik yedek parça üreten bir fabrikanın ikinci katında meydana gelen yangında, kartların işlem gördüğü paketleme bölümünde ısıtıcıdan çıkan kıvılcım kartonlara sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi. Çalışanların yangın alanından hemen uzaklaşarak itfaiye ekiplerine haber verdiğini dile getiren Tunaoğlu, “Organize sanayide zaten itfaiye ekibi var. Onlar hemen geldiler. Sonra çeşitli yerlerden ekipler de katıldılar. Kontrol altına alındı. Şu anda artık söndürme çalışmaları yapılıyor. Ama yangının boyutunu daha sonra içeriye girdiğimiz zaman görebiliriz. Bugün çok fazla çalışan arkadaş yoktu herkes sağlam. Kimsede bir problem yok, önemli olan da o zaten” ifadelerini kullandı.