Ankara'daki komşu cinayetinin aileler arası husumet nedeniyle işlendiği iddiası

Ankara’da komşusunu silahla vurarak öldüren saldırganın cinayeti aileler arasındaki husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü.

Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.K. (24), geçmişte aileler arası meseleler nedeniyle husumet yaşadığı komşusu Haydar Murat Abacı’yı (29) bisikletini çaldığını ileri sürerek tabancayla vurdu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abacı kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, saldırgan F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, Abacı’nın cenazesinin ise memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"Aileler arasında sürekli kavgalar oluyormuş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan İbrahim Taşçı, "Aileler arasında sürekli kavgalar oluyormuş. Kavgalardan dolayı da aralarında husumet varmış. Dünkü olayda da saldırgan, alt komşusuna anne ve babasının yanında ateş etmiş. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Olaydan sonra komşularımız ekiplere haber vermiş. Vurulan kişiyi hastaneye götürmüşler. Saldırganı da polisler yakalamış. Eşim daha önce kavgalarına şahit olmuş. Ateş eden komşumuzun uyuşturucu madde kullandığına dair söylentiler vardı" dedi.