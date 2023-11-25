Ankara'daki komşu cinayetinin tanığı vatandaşlar o anları anlattı: 'Saldırgan adamın elinde tüfek vardı, yerde bir kadın yatıyordu'

Ankara’da husumetli komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, pompalı tüfekle ateş ettiği 4 komşusundan ikisini öldürürken, ikisinin de yaralanmasına sebep oldu. Korku dolu o ana şahit olan bir vatandaş ise, “Saldırgan adamın elinde tüfek vardı, yerde bir kadın yatıyordu” dedi.

Olay, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi Şehit Mustafa Ercigez Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. (59), daha önce husumet yaşadığı bina yöneticisi Sema Taşkıran (46) ile asansör bakımı esnasında çıkan gürültü sebebiyle tartışmaya başladı. Çıkan gerginliğe aynı aileden diğer komşular Sevda Şahan (46), eşi Uğur Şahan (48) ve oğulları Mehmet Ali Şahan (15) da dahil oldu. Öfkelenen Hüseyin A., evden getirdiği pompalı tüfekle önce baba ile oğluna, ardından da kaçarak sokağa caddeye çıkan Sema Taşkıran ile Sevda Şahan’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan’ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastaneye nakledilen yaralılardan Sevda Şahan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralı Sema Taşkıran’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Hüseyin A. ise cinayet büro amirliği ekiplerince olay yerinde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Basın mensuplarına saldırı

Vatandaşlardan bazıları görevini yapmak için olay yerine gelen basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilere sesini yükselten fiziki saldırıda bulunmak isteyen kişilere polis ekipleri müdahale etti. Korkunç olayda zaman zaman vatandaşların kendi aralarında da tansiyon yükseldi. Geniş güvenlik önleminin alındığı olay yerinde polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlikler bastırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen kişilerin feryat eden akrabalarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

"Daha önce tartıştıklarını duymuştum"

Olayın tanıklarından Fadime Karaçay, "Hepsini tanıyorduk. Komşularımızdı. Tartışma çıkmış, saldırgan da silahla vurmuş. Daha önce tartıştıklarını duymuştum. Ölen adamın eşi, ‘üst komşumuzla aramız iyi değil’ demişti. Gürültüden kaynaklı ufak tefek tartışmalar yaşamışlar. İki tane cana kıydılar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Adnan Gedikoğlu ise, "Adamın elinde tüfek vardı. Yerde bir kadın yatıyordu. Polis ekipleri geldi, saldırganı yakalayıp götürdüler. Ardından kalabalık oluşmaya başladı" dedi.