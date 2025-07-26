Ankara'daki orman yangını dron ile görüntülendi

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın anı dron ile görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde ODTÜ yerleşkesinin ormanlık bölgesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı alanda hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme timleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen yangın, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alandan yükselen yoğun duman ve alevlerin geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.