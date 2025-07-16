Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz anma programı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il emniyet binasında anma programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, birçok polis, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri katıldı.

"Ankara o gece direnişin, cesaretin ve yeniden doğuşun simgesi olmuştur"

15 Temmuz gecesi yaşananların sadece bir darbe girişimi değil aynı zamanda vatana, bayrağa ve demokrasiye yönelik alçakça bir ihanet teşebbüsü olduğuna dikkati çeken Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Ankara o gece yalnızca bir başkent değil, direnişin, cesaretin ve yeniden doğuşun simgesi olmuştur. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanç ve cesaretle tanklara, uçaklara karşı durmuş; yine güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sayesinde bu hain teşebbüs kısa sürede bertaraf edilmiştir" diye konuştu.

"O geceyi çok uzun yaşadık"

15 Temmuz’da şehit olan 253 kişi için Allah’tan rahmet dileyen Ankara Valisi Vasip Şahin ise, "O günü birçoğumuz yaşadık. Özellikle kamu görevlileri olarak sorumluluk alanımızda o geceyi çok uzun yaşadık. O gece herkes üzerine düşeni yaptı ama en büyük 2 kahramandan birisi Cumhurbaşkanımız, milleti sokağa, meydana ve havaalanlarına davet etti, ikincisi de bu daveti tereddütsüz kabul eden milyonlarca vatandaşımız oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu ise, "Bu alçaklar belki her şeyi planladılar, her şeyi hesap ettiler ama 2 şeyi hesap edemediler. Cumhurbaşkanımızın liderliğini ve cesaretini bir de milletin sarsılmaz imamını hesap edemediler" açıklamasında bulundu.

Etkinliğin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan şehitlik anıtına karanfil bırakıldı.