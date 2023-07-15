Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz kahramanları anıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla darbe girişimi gecesi hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından kalkışın darbe girişiminde hayatını kaybeden emniyet personelleri ve vatandaşlar için, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, verilen mücadelenin çok büyük olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Aziz milletimiz, millet olma bilincini, kararlılığını canı pahasına ortaya koymuş, Türkiye’yi içeride ve dışarıda yıkmak isteyen güçlere karşı tekrar bir tokat atmıştır. 15 Temmuz, şahadet bilinci üzerine inşa edilmiş bir inancın zaferidir. O gece yüzyılın mücadelesi birkaç saate sığdırılmıştır. Halkımız o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir.”

“Milletimiz kirli bir tezgahı bozmuştur”

Türk halkının darbecilere boyun eğmediğini söyleyen Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise “15 Temmuz, bu milletin vatanına, bayrağına, ezanına, namusuna ve onuruna sahip çıktığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği bir gündür. Milletimiz kirli bir tezgahı bozmuş, ihanete ve işgale geçit vermemiştir. Bu sil milletin emir ve hizmetinde olmayı her daim şeref sayan emniyet teşkilatımızda o gece yine kahramanda mücadele etmiş, 63 evladını şehit vermiştir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye, ininde son FETÖ’cü bulunup gereği yapılıncaya kadar içimizdeki güç ve kuvvette en ufak bir azalma olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütünün çökertilmesine yönelik bugüne kadar 37 bin 231 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 5 bin 472’si etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuş, 55 bin 506 örgüt mensubunu teşhis etmiştir”

Törende konuşan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, etkin mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, “Hainlerin ana hedeflerinden birisi de kendilerine karşı direnişin olacağını bildikleri Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştur. Bu gazi mekanda 6’sı vatandaş, 7’si teşkilat mensubu olmak üzere 13 kardeşimiz şehit, onlarca arkadaşımız şehit oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak bir taraftan bu örgütün kodlarını çözüp, kripto elamanlarını tek tek deşifre ederek geçmişteki faaliyetlerini açığa çıkarmaya devam ederken diğer yandan, yeniden yapılanma, eleman temini ve finans sağlama gibi güncel gayretlerini titizlikle takip etmekte ve operasyona dönüştürmekteyiz. Bu çerçevede örgütün teşkilatımız içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda gizli hücreler tespit edilmiş, irtibatı tespit edilen ve sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 3 bin 692 personel ihraç edildi. Terör örgütünün çökertilmesine yönelik bugüne kadar yaptığımız etkin çalışmalarda, aralarında üst düzey sorumluların ve darbe teşebbüsüne katılarında bulunduğu 37 bin 231 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 5 bin 472’si etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuş, 55 bin 506 örgüt mensubunu teşhis etmiştir. Devletimizin ve milletimizin bekasına kast eden tüm terör örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışmalarımız aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir” dedi.

“Türk milletinin aynı fedakarlığı bugün yine göstereceğinden şüphemiz yoktur”

Darbecilerin başından vurarak öldürmek istediği dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, “Bu zaferi sonsuz kadar unutturmayacağız. Ne pahasına olursa olsun tüm tehditlere can siperhane bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli ve Ankara halkının duruşu tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Türk milletinin aynı fedakarlığı bugün yine göstereceğinden şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim okunarak devam etti. Edilen duaların ve ‘Yüzyılın Kahramanları’ kısa filminin izletilmesiyle sürdürülen tören protokol konuşmalarının ardından şehitlerin fotoğraflarının altına karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.