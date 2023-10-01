Ankara Emniyeti'nden siber dolandırıcılığa yönelik vatandaşlara uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi adına açıklamalarda bulunan polis Hasan Yavuz, siber şebekelerin uyguladığı dolandırıcılık yöntemlerinden bahsederek şu ifadelere yer verdi:

"Teknolojinin günden güne gelişmesi sebebiyle internet kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Vatandaşlarımızın birçoğu internet ayarlarında çerezlere izin verdiği için bu durumu bilen dolandırıcılar yatırım arayışı içinde olan vatandaşlarımızın karşısına cazip teklifler içeren ve yatırım yapmaya teşvik edici reklamları, ya sosyal medyalar aracılığıyla ya da haber siteleri üzerinden karşılarına çıkarmaktadır. Bu reklamlara tıklanması sonucunda açılan forma, bilgiler girildikten sonra, şebeke elemanları kişilerle irtibata geçmekte ve düşük miktar yatırım ile yüksek kazanç verileceği yönünde vaatlerde bulunarak güven sağlamaktadır. Dolandırıcılar tarafından yapılan işlemlerin yasal olduğu sürekli vurgulanarak 3. kişiler adına kurulan paravan şirketlere para yatırmaları sağlanıp dolandırıcılığın aşamaları böylece başlamaktadır. Daha sonra şebeke elemanları tarafından gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü taklit edilerek oluşturulan APK’ların indirilmesi için yatırımcılara bir link gönderilir. Yatırımcıya bu link aracılığı ile sahte yatırım sitesinin APK dosyası telefonuna indirilmesi sağlanır. Kurulum esnasında telefonumuza erişim ile ilgili birçok izin verilmesi istenir. Bu izinler genellikle mikrofon, kamera, konum gibi yerler olması gerekirken sınırsız yetki verilmesi halinde internet bankacılığı veya özel bilgilerimize bile ulaşılabilecek yetkilere izin verilmesi istenebilmektedir."

"Bilmediğimiz alanlarda yapılan yatırımlar bize her konuda kaybettirebilir"

Yatırım yapılacak platformun çok iyi araştırılması gerektiğini kaydeden Yavuz, "Bu nedenle yatırım yapmak için yatırım şirketi seçiminde, yatırım şirketinin lisans vermeye yetkili yerlerden lisansı olup olmadığına bakılması faydalı olacaktır. Dolandırıcılar tarafından, vatandaşlarımızın güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verildiği veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıkları yapılan tespitler arasındadır. Sosyal medyada verilen yatırım tavsiyelerine güvenerek doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Yatırım yapılacak alanların çok iyi araştırılması ve çok iyi analiz edilmesi gerekir. Unutmayalım ki kolay para kazanma vadedilen bir yerde mutlaka hızlı para da kaybedilebilir. Bilmediğimiz alanlarda yapılan yatırımlar bize her konuda kaybettirebilir. ‘Bedava peynir fare kapanında olur’" dedi.