Ankara Emniyeti'nden şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilecek şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Emniyeti'nden şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilecek şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul Caddesi Ulus metro durağı çıkışında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.