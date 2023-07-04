Ankara Emniyetinden 'Hayalet İz' operasyonu: Bürokrat görünümlü dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 22 gözaltı

Kendilerini kamu görevlisi ve bürokrat olarak tanıtarak ağına düşürdükleri kişileri dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 12 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bu yöntemle toplam 10 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 18 aydır takip edilen çeteye Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Hayalet İz” ismi verilen operasyon çerçevesinde, zanlıların kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, bakanlık çalışanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çalışanı görünümü vererek, mağdurları çeşitli kamu kurumlarında iş bulma, ve yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı verme ile vatandaşlık işlemleri tanımlaması vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin güven kazanmak için sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen vatandaşların parmak izlerini, özgeçmişlerini ve kişisel bilgilerini alarak, kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri ve bu yolla 128 şahsı dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu işlem için ise mağdurlardan kişi başı 4 bin ila 150 bin lira para aldıkları aktarıldı. İcra edilen eş zamanlı operasyon çerçevesinde 22 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin sorgularının Ankara Emniyetinde yapılacağı aktarıldı. Operasyonda yapılan aramalar sonucu birçok kuruma ait sahte düzenlenmiş evrak, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait CV ve kurumda işe girdiklerine dair sahte belgeler ele geçirildi.

İltica talebinde bulunan kişileri de dolandırmışlar

Şüphelilerin, Türkiye’den dünyanın farklı yerlerine iltica etmek isteyen Türk vatandaşları da işlemleri hızlandırmak için bürokrat tanıdıklarının devreye gireceği yalanını söyledikleri, bu yöntemle de birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. Şebekenin tüm bu yöntemler sayesinde dolandırdığı 128 kişiden toplam 10 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.