Ankara Emniyetinden okul çevrelerinde denetim

Okulların yeni eğitim öğretim yılına kapılarını açmasıyla tüm yurtta okul çevrelerinde çeşitli denetimlerin uygulanmasına başlandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinden oluşturulan karma ekipler denetim uygulamasına başladı. Başkentte ise Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kaba üst ve araç aramalarının da yapıldığı kontrollerde şüpheli kişilere ve durumla hakkında adli işlemler başlatıldı.