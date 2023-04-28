Ankara Esenboğa Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Ankara Esenboğa Havalimanı’nda dün başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde dün sabah başlayan oy kullanma işlemleri çerçevesinde Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alana sandıklar kuruldu. Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, sandık görevlilerine pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını vermeye devam etti.

“Seçimler Almanya’da bu kadar hissedilmez”

Oy verdikten sonra düşüncelerini dile getiren Mustafa Gencer, Almanya’da yaşadığını ve Türkiye’de yaşamayanların oy vermesini doğru bulmadığını söyleyerek, “Çünkü biz bazen senelerce gelmiyoruz, bazen 2-3 yılda bir iki haftalığına geliyoruz. Buradaki insanların kaderiyle oynamak bana pek doğru gelmiyor. Ama buraya gelmişken de oy kullanmam gerektiğini şey yaptım. 2 hafta kalıp Almanya’ya dönüyorum. Orada oy kullanmıyorum Türk vatandaşı olduğum için. Ama seçimleri buradaki gibi hissetmezsin, çok sakin geçer. Çoğu insan haftalar önce mektupla ya da internet üzerinden kullanır. Buradaki gibi o kadar kalabalık, kaos olmaz” dedi.

Hollanda’da yaşayan Oktay Emeni ise, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekerek, “Oyumuzu kullandık elhamdülillah. Atacağım yer belliydi. Ben her zaman açık ve net bir insanım. Vatanıma, milletime hayırlı uğurlu olsun. 2023 seçimleri yüzyılın en önemli seçimlerinden biridir. Benim Türkiye’de hiçbir gelirim yok. Ben yurt dışındayım. Ama herkese rica ediyorum, herkes oyunu kullansın. 2023’ü çok güzel değerlendirelim. Vereceği yerleri iyi seçsinler. Benim için ülkem cennet memleketimdir” diye konuştu.

“Bu ülkeye sahip çıkmak, değerlerini iyi bilmek lazım”

Kanada’da yaşayan Uğur Kayhan, eşiyle beraber oy kullanmaya geldiğini kaydederek şunları kaydetti:

“Eşim kullanıyor, benim adresim bura olduğu için ayın 14’ünde kullanacağım. Buradayım o tarihe kadar. Beğenirsin beğenmezsin ama sonuçta burası bizim kendi ülkemiz. Ne olursa olsun bizim gideceğimiz bir yerimiz yok. Bu ülkeye sahip çıkmak, değerlerini iyi bilmek lazım. Ona göre de hareket etmemiz lazım ama bazı insanları görüyoruz, yine de bu ülke bizim ülkemiz. İnşallah hayırlı olur. Burada seçim zamanı hareketlilik oluyor. Orada seçim olmuş olmamış insanların umurunda değil. Orada oturmuş kanunlar var, prosedür yıllardır devam ediyor.”

Uğur Kayhan’ın eşi Ulviye Kayhan da, “İki çocuğum var, onlar da kullanacak inşallah bu hafta içinde. Ben dışarıdan gördüğüme göre Erdoğan bir numara. Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar yaptıkları her şey çok güzel. Ben yurt dışında olduğum için bunları daha iyi görüyorum. Ama burada yaşayanlar hiçbirini göremiyor. Yurt dışında yarı yarıya diyebilirim. Buranın etkisi de olabilir ama bence Erdoğan’a verseler daha iyi olabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturulurken, bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 sandık kuruldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.