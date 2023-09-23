Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, basın mensupları ile buluştu

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu, başkentte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara Fenerbahçeliler Derneği, Ankara Atlı Spor Kulübü’nde Dernek Başkanı Erol Özel ve yönetim kurulu üyeleri; Haluk Tümer Yavuz, Ahmet Sait Erelmalı, Serhat Öztürk, Mehmet Özgür Fırtına, Hakan Bezginli, Volkan Akan, Uğur İpkırmaz, Aydoğan Koru, Murat Ercan, Erhan Çelik, Alaetdin Candansayar, Kamil Laleli, Büşra Paşaoğlu ve Orçun Apay, spor muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Erol Özel, Ankara Fenerbahçeliler Derneği’nin 18 yıldır sarı-lacivertlilerin hizmetinde olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmak için buradayız. Bizi seçen üyelerimize bu sözleri verdik. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımızı tüm kamuoyuna anlatacağız"

Fenerbahçe’ye hizmet etmeye hazır olduklarını dile getiren Özel, "Fenerbahçe’nin bizden beklediği her türlü görevi yerine getirmek için ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım hazır vaziyette beklemektedir. Bugünden itibaren Ankara Fenerbahçeliler Derneği sessiz yaptığı bazı aktiviteleri görünür hale getirecektir. Yaptıklarımızı tüm kamuoyuna anlatacağız. Biz, sporu spor için yapanlardan, sporu birbirimizle yarışarak, yarışın sonunda ipi göğüsleyeni tebrik ederek ve hak edenlerin kazandığı ortamlar oluşmasın sağlayarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.