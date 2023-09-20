Ankara Halk Ekmek, 'bakteri' iddialarını yalanladı

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan’ın ‘Üretilen ekmeklerde bakteri var’ iddiasını yayımladığı test sonuçlarıyla yalanladı.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarında ürettiğimiz 17 çeşit ekmeğimizde ‘Rope’ (Sünme) dahil halk sağlığını etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmamıştır. Kurumumuzu ciddi bir şekilde zan altında bırakan ve ticari olarak hedef alan iftiralar, uluslararası geçerliliği olan analiz raporu ile çürütülmüştür. Kurumsal imajımıza ve ticari itibarımıza zarar veren açıklamalarda bulunan kişi ve medya organları hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.