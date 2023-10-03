Ankara Halk Ekmek fabrikasında toplu iş sözleşmesi heyecanı

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası arasından yaklaşık 400 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

400 işçiyi kapsayan ve 3 yıl süreli imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sendika üyesi işçilerin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, diğer özlük ve yan haklarında iyileştirme yapıldı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi törenine; Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, ABB İşletme İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, sendika temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

İlk 6 ayda yüzde 100’lere dayanan bir zam verileceğini söyleyen Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, “Bir önceki TİS’ten gelen zorlukları yeni imzalanacak olan TİS’te aşmak, müzakere etmek ve bugüne kadar getirmek bayağı zaman aldı. Arkadaşlarımızın sıkıntısını biliyoruz. O nedenle süreci verimli ve güzel yönettik. Şunu tespit ettik ki insanların yaşamına dokunabilmek, onların, ailelerinin huzurlu bir şekilde geleceğe bakmalarını sağlamak en önemli adımlarımız olmalıydı. Görüşmelerimizi bu yönde şekillendirdik, geçmişten gelen kayıpları telafi etmek için hep birlikte çalışmalar yürüttük. İlk 6 ayda yüzde yüz oranlara dayanan bir zamla sizin huzurunuzda olmak bizi mutlu etti. Ben bu Toplu İş Sözleşmesi’nin arkadaşlarımızı mutlu edeceğine, ekibi mutlu edeceğine ve üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki Belediye Başkanımızı temsil eden yönetici arkadaşlarımızın anlayışı yukarıdan aşağıya doğru süzülüp gelen bir anlayış. TİS’in hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

15 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2025 dönemini kapsayan yeni sözleşmenin herkesi memnun edecek bir seviyeye getirerek sonuçlandırıldığını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski ise şöyle konuştu:

“6 Temmuz tarihinde başlayan sürecin bugün hepimizi mutlu edecek bir seviyeye gelmesinden dolayı bizlerde çok mutluyuz. Sendikal süreçleri en iyi yöneten belediyelerdeniz. Şartları sonuna kadar zorladığımızı, hatta sonunun da üzerinde zorladığımızı biliyoruz. Bu ekonomik koşullarda enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri içerisinde bütün işçi arkadaşlarımın bu durumu bilmesini isterim. Var olanı paylaşmak bizim inancımızın gereği.”

Fabrika işçilerinin zor ekonomik koşullarda mutlu etmek için yönetim olarak çok ciddi fedakarlık yaptıklarını dile getiren Eski, “Toplu İş Sözleşmesi ile 14 Ağustos 2022 tarihinden bugüne kadar geçen zamanda personelimizin zorlu ekonomik koşullardan etkilenmemesi için 3 defa ücret zammı yapılmıştır. 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren en düşük çıplak net ücret 21.500 TL’ye yükseltilmiştir. Sosyal ödenekler (yan haklar) günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak artırılmıştır. Çalışanlarımıza sözleşme süresi boyunca unlu mamuller satışından belli cirolara ulaşılması halinde ciro pirimi verilecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi imzalanana kadar geçen sürede oluşan geçmişe dönük haklarını da alacak.