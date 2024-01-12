Ankara İl Jandarma Komutanlığından cinayet zanlılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hükümlü 2 firariyi Altındağ ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı.

Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 14 Nisan 2022 tarihinde Antalya İli Serik ilçesinde meydana gelen kasten öldürme suçundan hüküm giyen ve 8 Aralık 2023 tarihinde Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 şahsın Altındağ ilçesinde gizlendiğini tespit etti. 10 Ocak 2024 tarihinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T isimli şahıslar yapılan operasyonla Altındağ ilçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen B.S. ve E.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.