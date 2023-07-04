Ankara Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 kilogram kenevir ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ankara Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 kilogram kenevir ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.S. adlı şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; 10 kök keneviri, 4 kilogram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 37 adet 9 mm çapında fişek, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konularak A.S. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bilgisine ulaşıldı.