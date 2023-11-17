Ankara Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin restorasyonu için düğmeye bastı. Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içinde yer alan ve 469,12 metrekare alana yayılan surların onarımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başkentin kadim tarihine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan eserleri gün yüzüne çıkararak ayağa kaldırıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin restorasyon çalışmalarına başlıyor. 469,12 metrekare alana yayılan surların onarımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje kapsamında gerçekleştirilecek. Geçmişte Galatlar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi’nde daha önce yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında oluşan çatlaklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacak. Başkentin önemli turizm potansiyeline sahip Ankara Kalesi’nde sokak sağlıklaştırma ve demir korkuluk çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de surları onarıp güçlendirecek. Proje kapsamında yapısal çatlak onarımı, duvar dikişleri, tamamlanma, güçlendirme, açıkların kapatılması, boya temizliği, çimento derz sökümleri, kaldırılacak muhdes ekler, korunacak dönem izi ekler, ağaç ve bitki temizliği işlemleri gerçekleştirilecek.

Ankara Kalesi’nin Başkent için bulunmaz bir kültürel miras olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara Kalesi, Ankara için hep önemli bir yere sahip olmuştur. Ankara’nın imar planını yapan Yansen, plan notlarında Ankara’nın tacı diye nitelendirir ve 2 bin 800 yıldır Ankara Kalesi varlığını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde muhtelif yıpranmalar kaçınılmaz kale için. Kaledeki en son yaşanan sıkıntı, sur duvarındaki önemli bir çatlaktı. Bu çatlak uzun süredir kamuoyunu meşgul etmekteydi. Buranın mülkiyeti Milli Emlak’ta ve 2863 sayılı Yasa gereğince de buranın sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığında idi. Biz olaya Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bakmadık. Sonuçta bu Ankara’nın en önemli simgesidir, Başkent için bulunmaz bir kültürel mirastır ve Ankara Kalesi’nin mutlaka korunması gerekmektedir. Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde 4 yıldır çok ciddi koruma çalışmalarımız var. En önemli eser olan kaleyi de özelinde korumamız gerektiğini düşünerek Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduk. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden bunun tahsisinin alınması doğrultusunda görüş belirince Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurduk. Sayın başkanımızın girişimleri doğrultusunda tahsis yetkisini aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın korumaya yönelik hazırlamış olup, yine Koruma Kurulunca onaylanmış proje doğrultusunda ihale sürecini yaptık. Şimdi yer teslimini yaptık ve müteahhit çalışmalarına başlıyor" dedi.

Ankara Kale’sinde surlar onarılarak, güçlendirilecek

Kale surlarında bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi için Belediye Meclisi tarafından yetki ve karar üretildiğini belirten Ödemiş, “Bu çalışmalar kapsamında en önemlisi o çatlakların onarılması. Duvar dikişlerinin yapılması lazım. Bu sıradan bir onarım çalışması değil. Ciddi bir operasyon yapılacak. Bunu için de Kültür ve Turizm Bakanlığında deneyimli olan firmaları davet ettik. Daha sonra yapılan eklenti ve müdahalelerin temizlenmesi ve güçlendirilmesi var. Kale bedenlerine zarar veren bitkiler temizlenecek. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Ankara Kalesi’ni daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Bu çalışmaları yaparken Belediye Meclisimizde de bu doğrultuda yetki ve karar ürettik. ABB sorumluluğunda olmadığı için yasal olarak buna ödenek ayrılıp harcama yapılabilmesi için Belediye Meclis kararı gerekiyordu” diye konuştu.