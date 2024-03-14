Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yeşil dönüşüme destek

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında "2024 Eko-Üretim Dönüşüm Programı"na ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ev sahipliğinde düzenlenen "2024 Eko-Üretim Dönüşüm Programı" iş birliği protokolü imza ve bilgilendirme toplantısında sanayideki yeşil dönüşümün zorunlulukları ve fırsatları konuşuldu. Protokole Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Emine Doğrukök, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı imza attı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Emine Doğrukök, yaptığı konuşmada Ajansı’n bölgenin potansiyelini ve darboğazlarını belirleyip, proaktif bir yaklaşımla

kalkınmasına destek sunduğunu vurguladı. Yeşil ve dijital dönüşümün kritik öneme sahip olduğunu belirten Doğrukök, bu dönüşümün sağlanması noktasında sunulan katkının sürdürülebilir kalkınma açısından önemli olduğunu ifade etti. Eko-Üretim Dönüşüm Programı’nın Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Doğrukök, üç kurumun iş birliğinin Ankara sanayisinin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Programın bölgenin kalkınmasını ivmelendirecek çıktılar ortaya çıkaracağına inandığını belirten Doğrukök, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve Ankara Sanayi Odası’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Emine Doğrukök, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerel ve Kırsal Kalkınma Koordinasyon Dairesi Başkanı Funda Kulerü, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı ve sektör paydaşları katıldı.