Ankara Kalkınma Ajansı'ndan Yeşil Yaka Programı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yeşil dönüşüm adaptasyonu sürecini desteklemek amacıyla Yeşil Yaka Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yeşil dönüşüm adaptasyonu sürecini desteklemek ve Ankara’nın rekabet edilebilirliğini artırmak amacıyla ‘Yeşil Yaka Eğitim Programı’ gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak sunulan eğitim serisi ile katılımcıların yeşil dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmaları ve yeşil sektörler odaklı olarak Ankara’nın beşeri sermayesini güçlendirmesi amaçlandı. Eğitim ile katılımcıların sürdürülebilirliğinin kurumsal düzeyde nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi edinilmesi, temel su ve karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, çevresel etkilerin ölçülmesi ve azaltılması konusunda yetkinlik kazanılması ve enerji yönetimi sistemleri hakkında detaylı bilgi edinerek, enerji verimliliğini artırmak için stratejiler geliştirebilmesi hedeflendi.

Kurumlarda sürdürülebilirlik, enerji, çevre, kalite ve yönetim sistemleri konularında çalışanların, bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen profesyonellerin ve üniversitelerin mühendislik ve kimya bölümlerinden mezun olmuş genç işsizlerin hedef kitle olarak belirlendiği eğitim programına Ankara Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesinden başvurulabilecek.